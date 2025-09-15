Paso a paso de cómo hacer tus fotos Polaroid vía Gemini de Google

En los últimos días, diversos de usuarios en redes sociales vienen compartiendo sus fotos junto a algún cantante famoso, actor o simplemente algún familiar con quien quieren una fotografía juntos. Estas imágenes vienen haciéndose posibles gracias a la inteligencia artificial, pues los usuarios le brindan todas las indicaciones y detalles para que el resultado sea óptimo.

En este caso, es la plataforma Gemini de Google quien viene haciendo el trabajo y se ha convertido en viral en todas las redes sociales, pues esta aplicación crea nuevas fotos sin necesidad de hacer un pago o una suscripción de pago.

En esta nota de Latina Noticias, te brindaremos todos los pasos para que puedas hacer tus fotos con algún artista famoso y puedas postearla en tus redes sociales como parte del trend de moda.

PASO A PASO PARA CREAR TU FOTO CON LA IA DE GOOGLE, GEMINI

Descarga la aplicación Gemini en Play Store o App Store

Regístrate con tu cuenta de Google o como desees

Inicia un nuevo chat

Coloca un texto con las indicaciones. Te recomendamos, este: Haz una foto tomada con una cámara Polaroid. La foto debe verse como una fotografía normal, sin un sujeto o propiedad explícitos. La foto debe tener un ligero desenfoque y una fuente de luz constante, como un flash de una habitación oscura, dispersa por toda la foto. No cambies la cara. Cambia el fondo detrás de esas dos personas con cortinas blancas con este chico o chica abrazándome.

Cabe mencionar que debes colocar las fotos por separado, es decir, si es un artista, deberás subir la foto de él solo y otra tuya donde aparezcas de frente. Es importante que las fotos tengan buena luz y enfoque para que la calidad de la nueva imagen no se vea afectada.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7