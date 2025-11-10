¡Gracias a todos! Latina Noticias alcanza los 3 millones de seguidores en TikTok

¡Espectacular! Este 10 de noviembre, Latina Noticias alcanzó los tres millones de seguidores en TikTok, consolidándose como uno de los medios informativos peruanos con mayor crecimiento en la plataforma.

En la cuenta oficial de TikTok de Latina Noticias se combinan información, entretenimiento y actualidad, con múltiples videos que superan el millón de reproducciones y acumulan miles de comentarios.

Por ejemplo, los contenidos más vistos incluyen reportes sobre coyuntura política, economía, casos policiales, salud y tendencias sociales, así como coberturas exclusivas de hechos virales y momentos claves del país.

Detrás de cada video hay un equipo de jóvenes periodistas y creadores digitales que trabajan a diario para traducir la noticia a un lenguaje visual y dinámico, pensado para una generación que consume información desde el celular y exige inmediatez sin perder rigor.

Con tres millones de seguidores, el equipo Digital de Latina Noticias reafirma su compromiso con informar al Perú y al mundo desde las redes sociales, demostrando que el periodismo también puede adaptarse, evolucionar y conquistar nuevas audiencias.

