¡Gracias a ustedes! Latina Noticias rompe récords en cobertura de la vacancia presidencial

¡Gracias por su preferencia! Latina Noticias alcanzó cifras históricas durante su cobertura digital de la vacancia contra Dina Boluarte y la juramentación de José Jerí como nuevo presidente de la República.

Con transmisiones en vivo simultáneas en YouTube, Facebook y TikTok, el medio se consolidó como uno de los líderes en audiencia digital del país durante uno de los días más intensos de la política peruana.

La conducción estuvo a cargo de Santiago Gómez y Fátima Aguilar, quienes encabezaron más de 11 horas de cobertura continua, brindando información en tiempo real, análisis y reacciones desde distintos puntos del país.

CIFRAS RÉCORD EN YOUTUBE

En el canal oficial de Latina Noticias, más de 100 mil usuarios se conectaron en simultáneo durante la transmisión de la vacancia de Dina Boluarte y los momentos posteriores desde Palacio de Gobierno, acumulando más de 1 millón y medio de visualizaciones en streaming.

La señal extraordinaria de Latina Noticias 24/7 superó ampliamente sus métricas habituales, alcanzando una cifra sin precedentes en reproducciones diarias y consolidando su posicionamiento como el canal de noticias más visto del Perú en YouTube.

AMPLIA PRESENCIA EN FACEBOOK

La cobertura también se transmitió a través de la página oficial de Facebook de Latina Noticias, donde alcanzó 1 millón 362 mil reproducciones en tan solo 16 horas de transmisión ininterrumpida.

El contenido fue ampliamente compartido y comentado por lo usuarios de dicha plataforma, generando miles de interacciones y convirtiéndose en una de las transmisiones más vistas de la jornada informativa en redes sociales.

LATINA NOTICIAS ARRASA EN TIKTOK

En TikTok, Latina Noticias también fue una de las más preferidas, ya que llegó a más de 20 mil espectadores en tiempo real.

Además, logró más de 441 mil visualizaciones, 122 mil comentarios y más de 2 millones de “Me Gusta” durante las 5 horas de transmisión sobre la vacancia contra Dina Boluarte.

Con estos resultados, Latina Noticias reafirma su compromiso de ofrecer información veraz, inmediata y multiplataforma, consolidándose como uno de los medios digitales peruanos con mayor alcance y participación del público.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Daniela Darcourt aquí: