Hermandad del Señor de los Milagros reconoce a Latina por cobertura de procesión en Roma

Latina acaba de recibir un reconocimiento que nos llena de orgullo. La Hermandad del Señor de los Milagros en Roma otorgó a esta casa televisora multiplataforma un ‘diploma de agradecimiento’ por nuestra “fervorosa participación, difusión y apoyo en la Gran Procesión de Nuestro Cristo Moreno, realizada en los días 18 y 19 de octubre 2025, con una sola voz de fe y devoción”.

Como se recuerda, el papa León XIV bendijo la imagen del Señor de los Milagros tras la Gran Procesión Internacional realizada en Roma en octubre del 2025. La imagen del Cristo Moreno ingresó a la Plaza de San Pedro, donde el pontífice detuvo el papamóvil, levantó la mano derecha y ofreció su bendición a los miles de fieles peruanos presentes en el Vaticano.

Un equipo de Latina Noticias estuvo presente en Roma para informar sobre este gran suceso a todo el Perú, aun más teniendo en cuenta que iba a ser la primera vez que la imagen del Señor de los Milagros iba a ser recibida por el papa peruano León XIV.

Cabe destacar que la Procesión del Señor de Los Milagros es la expresión religiosa más grande que se celebra en el Perú. La devoción de sus fieles es tan grande que replican este acto masivo del catolicismo en las principales ciudades del mundo.

