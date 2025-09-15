Ibai impactado con Perú tras ganar el Mundial de Desayunos: “Ha sido histórico”

Perú se coronó como campeón del Mundial de Desayunos tras derrotar a Venezuela en la final, y es que con el pan con chicharrón como representante, el país celebró la obtención de este logro con diversas actividades, degustaciones, eventos y más en Lima y varias zonas del país.

Por ello, la reacción del youtuber español, Ibai Llano, fue más que de sorpresa ya que no imaginó que su competencia iba a ser tan viral en nuestro país. “¿Me explican porque hay manifestaciones en Perú con mi cara?”, se preguntó el youtuber quien adjuntó un enlace en vivo de nuestro programa ‘Ponte en la Cola’.

NOTAS, EVENTOS Y MÁS POR EL PAN CON CHICHARRÓN

La difusión para votar por el pan con chicharrón en Perú fue más que grande, pues habían descuentos, anuncios en televisión, publicidad en banners y más lo cual sorprendió a Ibai Llano. Cabe mencionar que el youtuber español vendrá a Perú y viene consultando a quién le entregará la sartén dorada.

