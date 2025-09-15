Importante empresa se declara en quiebra: es acusada de generar contaminación ambiental a gran escala

La única empresa que produce magnesio en Estados Unidos se declaró en quiebra, lo que genera gran preocupación en sectores estratégicos del país norteamericano. Se trata de la corporación U.S. Magnesium. Según The Wall Street Journal, se acogió al Capítulo 11 (ley de bancarrota) con aproximadamente 200 millones de dólares en pasivos.

El mencionado mineral es considerado crítico para la defensa, la industria aeroespacial, automotriz y energética, y la quiebra de U.S. Magnesium incrementa la dependencia de importaciones, principalmente desde China y Rusia.

La decisión se tomó tras la disputa con el estado de Utah, que busca rescindir los contratos de arrendamiento de la compañía por presunta contaminación ambiental. Autoridades locales sostienen que la refinería de la empresa es responsable de entre el 10% y el 25% de las partículas contaminantes de la zona.

Asimismo, la medida se produce después de que la División de Silvicultura, Incendios y Tierras Estatales de Utah expresara su preocupación por el mantenimiento de la planta de Rowley de la U.S. Magnesium, haciendo hincapié en la posibilidad de que materiales peligrosos se filtren al Gran Lago Salado.

El colapso de U.S. Magnesium profundiza un problema de larga data: Estados Unidos ya importa más del 54% del magnesio que consume, mientras que China produce el 85% del suministro mundial. Esta dependencia ha sido señalada por el Pentágono como un riesgo para la seguridad nacional, ya que este mineral es indispensable en la fabricación de vehículos militares, aeronaves, misiles y equipos electrónicos.

Con la quiebra, Estados Unidos podría quedar aún más expuesto en un contexto de tensión geopolítica, mientras la empresa busca reorganizarse y mantener operaciones mínimas bajo la protección de la ley de bancarrota.

VIDEO RECOMENDADO