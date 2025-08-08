Invierno: la temporada ideal para tratar manchas y unificar el tono de tu piel

Con la llegada del invierno, muchas personas buscan alternativas para mejorar la apariencia de su piel y reducir las manchas. Esta temporada ofrece condiciones favorables para iniciar tratamientos despigmentantes gracias a la menor intensidad de la radiación solar y a un clima más estable, lo que disminuye el riesgo de irritaciones y facilita la recuperación cutánea.

Durante los meses fríos, la radiación ultravioleta desciende de forma considerable, lo que reduce la probabilidad de que aparezcan nuevas manchas o que las ya existentes se oscurezcan. Además, el clima fresco ayuda a que la piel tolere mejor procedimientos y productos de acción intensiva, como los que combaten la hiperpigmentación causada por el sol, la edad o la exposición a la luz azul.

PASOS PARA REDUCIR MANCHAS

Suzzane Piqueras, especialista en Tratamiento y Protección Solar de Yanbal, recomienda que cualquier tratamiento comience con una limpieza profunda, adaptada a las necesidades de cada piel. Una opción es utilizar fórmulas con ingredientes como niacinamida o hexilresorcinol, conocidos por su capacidad para atenuar manchas y unificar el tono. También se valoran compuestos como el etil linoleato o el ácido aminoetilfosfínico, que fortalecen la barrera cutánea y ofrecen protección contra daños ambientales.

El siguiente paso clave en una rutina despigmentante es la aplicación de un suero concentrado. Estos productos, al tener una alta concentración de activos, permiten trabajar de manera más específica sobre las manchas y prevenir su reaparición. Suelen incorporar sustancias que inhiben la producción excesiva de melanina y protegen frente a la contaminación y la luz visible de alta energía.

La hidratación es igualmente importante. Se aconseja el uso de cremas que no solo aporten humedad a la piel, sino que integren protección solar de amplio espectro, preferiblemente con un factor SPF 50 o superior. De esta manera, se asegura una defensa contra rayos UVA, UVB y otros agentes que pueden acentuar las pigmentaciones.

El uso constante de protector solar es fundamental incluso en invierno o en días nublados. Los dermatólogos insisten en que la radiación solar traspasa las nubes y las ventanas, por lo que es imprescindible aplicar el producto cada mañana y reaplicarlo durante el día si la exposición es prolongada. Texturas ligeras, como geles o lociones, son recomendadas para quienes buscan una sensación más fresca y menos oleosa.

Iniciar un plan de cuidado de la piel durante el invierno puede marcar una diferencia significativa en la apariencia del cutis a mediano y largo plazo. La combinación de productos adecuados, constancia y protección solar diaria permite aprovechar al máximo esta temporada para lograr un tono más uniforme, reducir la visibilidad de manchas y mejorar la salud general de la piel.

