Mira los memes que dejó la vacancia de Dina Boluarte

Tras una larga jornada, Dina Boluarte fue finalmente vacada del cargo de Presidenta de la República. Esto no pasó desapercibido para los internautas peruanos que subieron a redes sociales diversos memes sobre lo que iba ocurriendo.

Dina Boluarte fue vacada del cargo de Presidenta de la República durante los primeros minutos del viernes 10 de octubre. El Pleno de Congreso votó mayoritariamente a favor de la moción que declaró su “permanente incapacidad moral”. El resultado fue 122 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra.

Más temprano, la mayoría de bancadas había expresado su apoyo a las diversas mociones de vacancia presentadas en el Congreso en contra de la ahora exjefa de Estado.

DINA BOLUARTE: LOS MEMES DE SU VACANCIA

A continuación puedes ver los más ingeniosos memes que dejó la vacancia de la ahora expresidenta Dina Boluarte:

