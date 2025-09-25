Mujer que lanzó insultos racistas en el Metropolitano pidió disculpas públicas | VIDEO

Luego de que se hiciera viral el video de Alejandra Argumedo lanzando insultos racistas en el Metropolitano, la mujer salió a pedir disculpas públicas a través de un video en redes sociales. Con un semblante distinto, la joven apareció con su celular donde leyó lo que había redactado para dirigirse al país entero.

“Mi nombre es Alejandra Argumedo y quiero pronunciarme sobre los hechos acontecidos en los últimos días (…) Yo reconozco que lo que hice estuvo muy mal, me averguenzo de lo que dije y asumo mi responsabilidad”, señaló la joven en el video publicado.

Asimismo, la comunicadora señaló que “lamenta de corazón todo lo ocurrido”, pues hirió a varias personas, no solo a las que estaban presentes sino a millones de peruanos. “Quiero pedir perdón a todas las personas a las que ofendí. Me equivoqué y asumo mi responsabilidad”, agregó.

Cabe mencionar que la joven atraviesa una investigación preliminar contra Alejandra Argumedo por parte de la Fiscalía, esto por el presunto delito de discriminación, tras realizar comentarios e insultos racistas a los pasajeros de un bus del Metropolitano.

