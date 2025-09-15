Papa León XIV recibe de regalo camiseta de Alianza Lima: mira aquí su reacción | VIDEO

El papa León XIV recibió una camiseta de Alianza Lima como obsequio de George Forsyth, exalcalde de La Victoria, en el Vaticano. El gesto se dio en la misma semana en que el equipo blanquiazul se alista para enfrentar a la Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Forsyth compartió en redes sociales imágenes del encuentro con el sumo pontífice, quien posó con la camiseta de Alianza Lima personalizada con su nombre.

“Gracias, Papa León XIV, por la alegría de compartir contigo en la semana de tu cumpleaños. Con inmenso cariño recibiste la camiseta blanquiazul grabada con tu nombre, así como tú escribiste en nuestros corazones el amor a Dios”, escribió el exfutbolista en Instagram.

El regalo coincidió con el 70 cumpleaños del pontífice, celebrado en la Plaza de San Pedro con la presencia de miles de fieles, entre ellos peruanos que mostraron su afecto.

