Perú sorprende al mundo: Descubren nueva especie de animal venenoso en nuestro país

Una nueva especie de animal venenoso fue descubierta en el Perú, más precisamente en el Parque Nacional Alto Purús, que ocupa las regiones de Madre de Dios y Ucayali. Tras años de investigación en la cuenca del río Purús, en la Amazonía de Brasil y Perú, se halló una rana desconocida del género “Ranitomeya”. Así lo confirmó el Servicio Nacional de Áreas Natrales Protegidas por el Estado (Sernanp).

Este descubrimiento, a cargo de un equipo internacional de científicos y publicado en la revista científica Zootaxa, destaca la riqueza biológica de las áreas naturales protegidas y el papel clave que estas desempeñan en la conservación de especies aún desconocidas para la ciencia.

La nueva especie de rana, denominada Ranitomeya hwata, mide alrededor de 15 milímetros de longitud y es una de las especies más pequeñas del género Ranitomeya, conocida por sus vivos colores y comportamiento reproductivo único.

Además, presenta franjas dorsales amarillas brillantes, un patrón ventral finamente moteado y una banda negra que separa la región gular del vientre.

HALLAZGO EN BOSQUES DE BAMBÚ

La Ranitomeya hwata habita exclusivamente en bosques de bambú nativo del género Guadua, donde utiliza las cámaras naturales de estas plantas para reproducirse. A diferencia de sus parientes cercanos, los machos de esta especie presentan un comportamiento poligínico, reclutando múltiples hembras por sitio de cría.

La investigación estuvo a cargo de Evan Twomey (del Goethe University Frankfurt, en Alemania), Paulo R. Melo-Sampaio (del Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, en Brasil), Jason L. Brown (de la Southern Illinois University, en Estados Unidos), Santiago Castroviejo-Fisher (de la Universidad de Sevilla, en España), así como Giussepe Gagliardi-Urrutia (del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana).

También participaron del estudio José M. Padial (de la Universidad de Granada y American Museum of Natural History), Juan C. Chaparro (del Museo de Biodiversidad del Perú) y Roberto Gutiérrez Poblete (investigador del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y especialista del Sernanp).

