Perú vs Venezuela en el Mundial de Desayunos: así van los resultados EN VIVO

¡Vamos Perú! Este sábado 13 de septiembre se conocerá al ganador en el Mundial de Desayunos del youtuber español, Ibai Llanos. Si bien el pan con chicharrón de Perú iba superando ampliamente a la arepa de Venezuela, ahora los llaneros nos han igualado e incluso superado en algunas redes sociales.

Ahora, a pocas horas de conocer al ganador, te contamos cómo votar en el Mundial de Desayuno y cómo seguir los resultados EN VIVO en las redes de Ibai de Youtube, Instagram y Tik Tok. Así van los resultados hoy, viernes 12 de septiembre:

Perú: 50%

Venezuela: 50% (Venezuela va ganando ligeramente)

Perú: 5.7 millones de votos

Venezuela: 5.8 millones de votos

Perú: 1.2 millones de votos

Venezuela: 1.1 millones de votos

Cabe mencionar que para votar en Youtube, deberás ir a un video anterior de Ibai donde aparezca el voto de Perú, una vez encontrado, deberás hacer clic y ahí aparecerá una pestaña con los comentarios recientes del youtuber. Luego de eso, debes elegir el comentario de Perú en ‘LA GRAN FINAL’ y te llevará al voto peruano en la final.

Y es que debido a la cantidad de votos, el comentario de Perú y Venezuela han ‘desaparecido’ del inicio por lo que no se ven al inicio del video. Vamos por la remontada.

