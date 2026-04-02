¿Por qué Semana Santa cae en distintas fechas cada año?

Muchos se han preguntado por qué la Semana Santa se lleva a cabo a fines de marzo mientras que otros años durante la primera mitad de abril. La explicación está en que el evento religioso se lleva a cabo en función del ciclo lunar y no del calendario gregoriano que utilizamos comúnmente.

Según la fórmula establecida en el año 325 d. C. durante el Concilio de Nicea, el Domingo de Pascua o Domingo de Resurrección debía caer siempre en el primer domingo después de la primera luna llena de primavera en el hemisferio Norte.

Recordemos que el inicio de la primavera suele situarse entre los días 19 y 21 de marzo, fechas que no son fijas debido a que la Tierra tarda 365 días y 6 horas en dar una vuelta completa al Sol. Esto no coincide con el calendario gregoriano que utilizamos por eso cada cuatro años hay un año bisiesto en el que se le suma un día al mes de febrero.

Esto sumado a que las lunas llenas suceden cada 29,5 días generan que la Semana Santa caiga diferentes fechas cada año.

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