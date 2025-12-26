Precio del oro alcanza récord histórico: cuánto cuesta y por qué aumentó

El precio del oro alcanzó un nuevo récord histórico al superar los US$4.500 por onza, consolidando una tendencia alcista que lo llevó a acumular más de 60% de rentabilidad en 2025, según Bloomberg.El metal precioso ya registra su quincuagésimo máximo anual, posicionándose como uno de los activos con mejor desempeño a nivel global.

El repunte ha sido impulsado por un contexto de alta incertidumbre internacional, marcado por tensiones geopolíticas, señales de una política monetaria más flexible en Estados Unidos y una creciente demanda de inversión. Analistas de Wall Street incluso proyectan que el oro podría acercarse a los US$5.000 por onza en los próximos años.

¿POR QUÉ AUMENTÓ EL PRECIO DEL ORO?

Entre los principales factores destacan las tensiones geopolíticas recientes, incluida la escalada en América Latina tras nuevas sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, lo que elevó la percepción de riesgo regional.

A ello se suman las expectativas de recortes adicionales de tasas por parte de la Reserva Federal y el deterioro fiscal en economías desarrolladas.

Además, los bancos centrales se han convertido en compradores clave del metal, acumulando reservas como estrategia de protección ante sanciones, volatilidad cambiaria y la pérdida de hegemonía del dólar.

La fuerte entrada de capitales a fondos ETF respaldados en oro, junto con una mayor demanda de cobertura frente a crisis globales, reforzó su papel como activo refugio estratégico. Según Goldman Sachs, el 70% de grandes inversionistas espera que el oro siga subiendo hasta 2026.

