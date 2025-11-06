¿Qué profesiones tendrán mejor trabajo gracias a la IA en 2026?

La inteligencia artificial (IA) está transformando el mercado laboral a nivel global. Lejos de eliminar empleos, está redefiniendo los perfiles profesionales y creando nuevas oportunidades en sectores que combinan tecnología, análisis y ética digital.

En 2026, las empresas priorizarán la contratación de especialistas capaces de diseñar, interpretar y supervisar sistemas inteligentes. Por eso, en la siguiente nota de Latina Noticias, te presentamos las cinco profesiones con mejores perspectivas laborales gracias a la expansión de la IA y la automatización.

INGENIERÍA DE IA Y MACHINE LEARNING

Los ingenieros de IA serán esenciales en la nueva economía. Su labor consiste en desarrollar modelos inteligentes capaces de procesar datos, hacer predicciones y tomar decisiones automatizadas. Se proyecta una alta demanda en empresas tecnológicas y sectores tradicionales que adopten automatización.

CIENCIA Y ANALÍTICA DE DATOS

Los científicos y analistas de datos convertirán grandes volúmenes de información en decisiones estratégicas. Su trabajo será clave en planificación financiera, logística, marketing digital y predicciones de consumo, impulsados por herramientas de inteligencia artificial.

CIBERSEGURIDAD CON ENFOQUE EN IA

Con la automatización de infraestructuras críticas, los expertos en ciberseguridad deberán proteger modelos inteligentes y datos sensibles ante ataques digitales. Esta especialización combinará defensa informática y aprendizaje automático.

ÉTICA Y LEGISLACIÓN DE LA IA

Gobiernos y empresas requerirán profesionales que regulen el uso responsable de la IA, formulen marcos legales y evalúen sesgos o riesgos éticos. Será un campo en crecimiento, con alto impacto institucional.

INGENIERÍA DE PROMPTS Y ENTRENAMIENTO DE IA

El auge de los sistemas conversacionales ha generado una nueva profesión: los ingenieros de prompts, encargados de optimizar la comunicación entre humanos y modelos. Diseñan instrucciones, ajustan bases de datos y mejoran la precisión de las respuestas.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Melania Urbina aquí: