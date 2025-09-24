Sunat anuncia que streamers de Kick deberán pagar impuestos

Después de lograr que más de 100 plataformas como Netflix, OnlyFans, Roblox, Cabify y Airbnb se registren con RUC y paguen impuestos, ahora la Sunat se centra en los streamers, quienes deberán tributar por los ingresos que generan en línea.

En entrevista con RPP, la jefa de la Sunat, Marilú Llerena, confirmó que los creadores de contenido digital serán incluidos en el sistema tributario: “La regla es general: el que percibe un ingreso tiene que pagar su impuesto como cualquiera. Entonces, el que percibe un ingreso con esta plataforma aquí también deberá pagar su impuesto a la renta”.

La entidad ya ha registrado a plataformas como Kick, que actualmente paga impuestos en Perú, pero ahora apunta directamente a los usuarios que generan ingresos en estas plataformas. Para ello, utilizará cruces de información con el fin de identificar a quienes aún no declaran sus ganancias.

RECAUDACIÓN DE LA ECONOMÍA DIGITAL

Según la Sunat, las plataformas digitales ya han aportado S/ 500 millones gracias al cobro del IGV a sus usuarios. Sin embargo, aún existen empresas como Uber que se encuentran en proceso de regularización.

La estrategia de la entidad contempla dos etapas: primero, inducción y acompañamiento voluntario; luego, medidas firmes y sanciones para quienes incumplan. El objetivo es duplicar la recaudación digital en 2025, con la meta de superar los S/ 173,000 millones.

VIDEO RECOMENDADO