Tik Toker grabó un video viral y reveló el paradero de un colombiano desaparecido por años

Increíble. Una joven ecuatoriana decidió grabar un video para su cuenta de Tik Tok, sin embargo, nunca pensó que su video se iba a convertir en viral e incluso, dar con el paradero de un ciudadano colombiano que desapareció hace dos años.

El hombre que lucía con una flauta en la mano pero con una apariencia algo desarreglada, llevó a millones de personas a comentar y compartir el video con el fin de hacerlo viral, sin embargo, un comentario llamó la atención de todos. “Él es Diego Londoño, de Colombia, es mi hermano y lo buscamos hace dos años”, escribió la supuesta hermana (hasta ese momento).

Luego, comentarios de otras hermanos indicaban lo mismo, pues aseguraron que su hermano desapareció y presentaba problemas en la memoria por lo que no sabían de su paradero hasta que vieron el video en Tik Tok que ya cuenta con más de 40 millones de reproducciones.

La mujer ecuatoriana publicó nuevos videos en su cuenta de Instagram en donde cuenta que conversó con la familia de Diego Londoño y confirmó que se trataba de él, asimismo, se comprometió a buscar al hombre y que por fin se reencuentre con su familia luego de varios años.

LONDOÑO ESTÁ EN PERÚ

Tras varios comentarios en Tik Tok y en la solidaridad de las personas de encontrar al hombre, aseguran haberlo visto en Perú, exactamente en Máncora, por lo que la tik toker está viajando para poder buscar al hombre.

La historia se ha viralizado tanto en Internet que muchos esperan el final para ver en que termina, además, aseguran que Amy Solano (la ecuatoriana que grabó el video) es un ‘ángel enviado por Dios’ para que Diego encuentra a su familia luego de varios años.

