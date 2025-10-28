Toyota del Perú se convierte en la primera automotriz en formar parte de la red Perú Sostenible

Toyota del Perú marcó un nuevo hito al convertirse en la primera empresa automotriz en integrarse a la red Perú Sostenible, la comunidad empresarial más importante del país dedicada a impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y promover prácticas responsables con el medio ambiente y la sociedad.

“Ser parte de Perú Sostenible es un paso natural dentro de nuestro compromiso con los ODS y con la construcción de un futuro más limpio y equitativo. Los grandes retos ambientales solo pueden enfrentarse trabajando en red y de forma articulada”, destacó David Caro, gerente de Planificación y Asuntos Corporativos de Toyota del Perú.

Con más de 33 años liderando el sector automotriz peruano, Toyota refuerza su liderazgo en sostenibilidad mediante su estrategia de Múltiples Opciones Tecnológicas (Multipathway), que ofrece soluciones adaptadas a la realidad del país: vehículos híbridos eléctricos, híbridos enchufables, eléctricos y a gas natural. Este enfoque permite reducir las emisiones desde hoy, sin depender exclusivamente de una infraestructura eléctrica aún en desarrollo.

El compromiso ambiental de la compañía ha sido reconocido oficialmente por el Ministerio del Ambiente, al otorgarle la cuarta estrella de la Huella de Carbono Perú, gracias a la reducción sostenida de sus emisiones de gases de efecto invernadero por segundo año consecutivo.

