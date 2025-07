Tsimane, la comunidad boliviana con el envejecimiento más lento del planeta

En lo más profundo de la amazonía boliviana, una comunidad ha captado la atención de la ciencia internacional. Se trata de los Tsimane, un grupo indígena compuesto por más de 16 mil personas, cuyo aislamiento natural habría contribuido a un envejecimiento cerebral y vascular sorprendentemente lento, en comparación con otras poblaciones del mundo.

Investigadores de distintas partes del planeta llevan décadas estudiando a esta nación originaria reconocida por el Estado boliviano, debido a su resistencia única al deterioro físico que suele acompañar a la vejez.

CORAZONES FUERTES Y ENVEJECIMIENTO CEREBRAL DESACELERADO

Un estudio publicado por la revista The Lancet concluyó que un adulto tsimane de 80 años tiene una salud cardiovascular equiparable a la de un estadounidense de 55. Esta observación no es menor: en más de 700 ancianos examinados por un equipo médico liderado por el cardiólogo estadounidense Randall C. Thompson, el 87 % mostró riesgo mínimo de desarrollar arteriosclerosis, una enfermedad que puede conducir a infartos y que suele estar vinculada al estilo de vida moderno.

Las tomografías realizadas en el hospital de Trinidad (Beni, Bolivia) revelaron que el 85 % de los evaluados no tenía rastros de calcio en sus arterias y solo un 3 % presentaba niveles preocupantes. Incluso entre los mayores de 75 años, 2 de cada 3 mantenían arterias completamente limpias.

Pero la longevidad de los tsimanes no solo se refleja en sus corazones. Según una publicación en la revista PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), sus cerebros también muestran una tasa de envejecimiento mucho más baja. Mientras que en otras partes del mundo la reducción de volumen cerebral se asocia a la edad y a enfermedades como el Alzheimer, entre los tsimanes este fenómeno es significativamente menor.

En imágenes por resonancia magnética, los investigadores observaron una menor pérdida de masa cerebral con el paso de los años. De hecho, no se hallaron casos de Alzheimer entre la población adulta estudiada, algo que los médicos calificaron como “notable” dada la prevalencia global de esta enfermedad.

