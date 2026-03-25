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Horóscopo de HOY, 25 de marzo: ¿cómo te irá en el amor y trabajo, según la IA?

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Horóscopo de HOY, 25 de marzo: ¿cómo te irá en el amor y trabajo, según la IA?
mlapuente@latina.pe
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♈ ARIES

Amor: Conversaciones pendientes se aclaran.
Salud: Evita el estrés acumulado.
Trabajo: Se abre una oportunidad que debes tomar sin dudar.

♉ TAURO

Amor: Momento ideal para fortalecer la relación.
Salud: Cuida tu alimentación.
Trabajo: Llega estabilidad, pero evita gastos innecesarios.

♊ GÉMINIS

Amor: Sorpresas y nuevas conexiones.
Salud: Descansa más.
Trabajo: Día movido, pero productivo.

♋ CÁNCER

Amor: Necesitas expresar lo que sientes.
Salud: Atención a cambios de ánimo.
Trabajo: Se resuelve un tema pendiente.

♌ LEO

Amor: Pasión en aumento.
Salud: Energía alta, aprovéchala.
Trabajo: Reconocimiento por tu esfuerzo.

♍ VIRGO

Amor: Evita discusiones innecesarias.
Salud: Cuida tu rutina.
Trabajo: Ordenar será clave para avanzar.

♎ LIBRA

Amor: Decisiones importantes en pareja.
Salud: Busca equilibrio emocional.
Trabajo: Buen momento para negociar.

♏ ESCORPIO

Amor: Intensidad y claridad.
Salud: Libera tensiones.
Trabajo: Logras lo que te propones.

♐ SAGITARIO

Amor: Aventuras y nuevas ilusiones.
Salud: Mantente activo.
Trabajo: Posibles cambios positivos.

♑ CAPRICORNIO

Amor: Estabilidad y compromiso.
Salud: Evita el exceso de trabajo.
Trabajo: Avances firmes.

♒ ACUARIO

Amor: Conexiones inesperadas.
Salud: Necesitas relajarte.
Trabajo: Ideas innovadoras destacan.

♓ PISCIS

Amor: Sensibilidad a flor de piel.
Salud: Cuida tu descanso.
Trabajo: Confía en tu intuición.

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