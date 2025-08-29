Temas
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Horóscopo de hoy, 29 de agosto: ¿cómo te irá en el amor y trabajo, según la IA?

Tendencias
Horóscopo de hoy, 29 de agosto: ¿cómo te irá en el amor y trabajo, según la IA?
Lidia Castro
Lidia Castro
En este viernes 29 de agosto de 2025, las constelaciones abren un camino lleno de posibilidades y reflexiones para cada signo del zodiaco. A continuación, te presentamos el horóscopo del día, elaborado por nuestra inteligencia artificial.

Hoy, la energía astral invita a mantener la mente abierta y a confiar en la intuición. Es un momento propicio para tomar decisiones importantes, cerrar ciclos que ya no aportan y dar paso a nuevas oportunidades. Recuerda que cada pequeño paso puede acercarte a grandes cambios.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

• Amor: Ideal para una “charla sincera” que abra nuevas perspectivas sentimentales.
• Trabajo: Aunque por la mañana puedas enfrentar dificultades, la jornada laboral cierra en armonía y a tu favor.
• Dinero: Claridad creciente en transacciones financieras; la situación general se muestra positiva.

 

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

• Amor: Una charla honesta ayuda a aclarar malentendidos; en general, hay armonía relacional.
• Trabajo: El entorno laboral avanza con esfuerzo y planificación; tu eficiencia será reconocida.
• Dinero: Se recomienda evitar gastos innecesarios y mantener el enfoque práctico para preservar estabilidad.

 

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

• Amor: El entorno laboral apoya tu confianza; expresar tus ideas podría abrir nuevas puertas amorosas.
• Trabajo: Progreso en lo educativo y profesional; actúas con agilidad y claridad.
• Dinero: No se específica directamente, pero el desarrollo ordenado en el trabajo sugiere buena estabilidad financiera

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

• Amor: Reflexiona y organiza tus emociones; expresar lo que sientes aportará paz en la relación.
• Trabajo: Habrá propuestas favorables; te sentirás respaldado profesionalmente.
• Dinero: Se recomienda evitar decisiones apresuradas en el manejo de tus finanzas.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

• Amor: Hay pasión en su punto más alto; es un buen día para la intimidad. ￼ ￼
• Trabajo: Energía profesional fuerte; logras marcar ventaja en tus esfuerzos laborales. ￼ ￼
• Dinero: El ambiente astrológico general es altamente positivo para oportunidades financieras. ￼ ￼

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

• Amor: Estabilidad y gran potencial de crecimiento en el ámbito sentimental.
• Trabajo: Favorece poner orden y priorizar lo importante; mejoras notables en compromisos sociales.
• Dinero: Indicios de aumento de ganancias y patrimonio si mantienes el enfoque organizado.

 

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

• Amor: Armonía y confianza; un clima personal muy positivo.
• Trabajo: Atención al detalle te distingue; destacan tus habilidades en tareas administrativas.
• Dinero: Mantienes un equilibrio financiero saludable; es un buen momento para decisiones mesuradas.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

• Amor: Momentos intensos y posibilidad de reconciliaciones.
• Trabajo: Sensibilidad y armonía te ayudan a avanzar; prudencia en gastos e inversiones.
• Dinero: Precaución es el lema; evita riesgos financieros.

 

 

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

• Amor: Sorpresas románticas llenas de ilusión.
• Trabajo: Nuevas oportunidades se abren; entusiasmo y progreso profesional.
• Dinero: Se vislumbran ganancias y crecimiento.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

• Amor: Estabilidad emocional y fortalecimiento de vínculos. ￼ ￼ ￼
• Trabajo: Cooperación fluida y avance en negociaciones; destaca tu talento. ￼ ￼
• Dinero: Oportunidades materiales presentes, exige análisis cuidadoso.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

• Amor: Noticias alentadoras y conexiones intensas.
• Trabajo: Creatividad y proyectos nuevos consolidándose.
• Dinero: No hay mención directa, pero el respaldo general de “energías sociales” es favorable.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

• Amor: Conexión emocional profunda y sensibilidad al alza.
• Trabajo: Destacas mediante tu intuición; sensibilidad como valor profesional.
• Dinero: Beneficios sociales y familiares favorecen tu entorno económico.

