X cae en el mundo: usuarios reportan fallas y plataforma de Musk deja curioso mensaje

¿Has intentado ingresar a X (antes Twitter) y te salió un peculiar mensaje en la pantalla? Tranquilo, no eres tú, es la plataforma. Varios usuarios de la app de Elon Musk han reportado que no pueden ingresar al feed principal.

Hasta el momento, reportes señalan que X no abre en las computadoras de escritorio y laptops, mientras que la cobertura en teléfonos móviles o tablets sigue funcionando correctamente (por el momento).

Los usuarios que entran por computadora se toparán con un mensaje que los encargados de X han dejado en forma de aviso:

“Yo grito. Tú gritas. Todos gritamos… para que arreglemos esta página. Dejaremos de hacer bromas y pronto pondremos en marcha”, se lee en la pantalla de reposo de X con tono jocoso.

El medidor de reportes Downdetector, de Ookla, señala que hubo un repunte de casos desde las 3.23 p. m. de la tarde de este 23 de marzo, que hasta el momento de esta publicación registra 4.250 reportes en el mundo.

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