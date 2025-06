‘Voces por la Alimentación’, el evento del Banco de Alimentos del Perú para luchar contra el hambre

El Banco de Alimentos del Perú sigue ayudando a miles de personas en el Perú en cuanto a la alimentación, pues desde hace 11 años vienen abasteciendo a diversos comedores, ollas comunes, albergues y colegios, en 22 regiones del país.

Daniela Osores del Banco de Alimentos del Perú estuvo en el ‘Buenas Nuevas, Malas Nuevas‘ con Santiago Gómez y comentó que ahora luchan contra la inseguridad alimentaria. «Venimos recuperando alimentos de las empresas que ya no pueden comercializar y no porque no pueden ser consumidos, sino que ya está cerca de la fecha de vencimiento. Antes, las empresas botaban esos alimentos, ahora no», comentó.

Y es que lo que realiza el Banco de Alimentos es pasar por un proceso riguroso, ya que se aseguran de que lleguen todas las donaciones. «Nosotros no solo nos aseguramos de enviar los alimentos, sino que también nos preocupamos para que sepan prepararlos, cocinarlos, sepan mantener una cadena de frío», mencionó Osores.

SE VIENE EL ‘VOCES POR LA ALIMENTACIÓN’

Para el 9 de agosto, el Banco de Alimentos está organizando un evento musical denominado ‘Voces por la Alimentación’. Dicho evento contará con la presencia de los Hermanos Yaipén, Son Tentación, Danny Ubeda y más artistas que se han sumado a la buena causa que se realizará en el Arena 1.

«Si bien nosotros trabajamos con empresas, también trabajamos con las personas de a pie. Primero tenemos todo lo que son nuestros voluntariados donde todos pueden participar, pueden también apadrinar niños, hacer donaciones a nuestro Yape y en esta oportunidad en especial, como mencionabas, ‘Voces por la alimentación’ es el primer festival que busca aliviar el hambre», comentó Osores.

Daniela Osores explicó que las entradas que se vendan se van a convertir en raciones de alimentos. El precio de los boletos van desde los S/ 50 y debes estar atentos a las redes sociales de la organización para futuras promociones relacionadas con este gran evento.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7