Sporting Cristal vs Universitario: dónde ver el partido del Clausura

Sporting Cristal será local ante Universitario de Deportes en choque postergado de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1. Celestes y cremas irán por un nuevo triunfo en el Estadio Nacional.

Los cerveceros vienen de ganar de visita 1-0 a Deportivo Garcilaso, resultado que lo dejó cuarto en el Torneo Clausura con 22 puntos, a once unidades de la primera posición. Y es que los merengues son los líderes y llegan de conseguir un esforzado triunfo de local 2-1 sobre Ayacucho FC.

Si la U logra otra victoria se pondrá a solo un paso de lograr el tricampeonato. En tanto, Cristal intentará imponerse para darle mayor emoción a la definición del título 2025. En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles del partido Sporting Cristal vs. Universitario de Deportes a desarrollarse en el Estadio Nacional.

¿A QUÉ HORA JUEGAN SPORTING CRISTAL VS. UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

Sporting Cristal y Universitario de Deportes se enfrentan este jueves 23 de octubre en el Estadio Nacional a partir de la 8:00 de la noche. Los hinchas celestes asistirán masivamente para ver este partido que promete generar muchas emociones. Cabe apuntar que el encuentro se disputará con presencia exclusiva de aficionados celestes.

¿DÓNDE VER SPORTING CRISTAL VS. UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

El partido entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes va por la señal exclusiva de L1 Max. Dicho canal de cable transmitirá el encuentro, incluyendo la previa. Además, podrás seguir las incidencias del choque en la página web de Latina Noticias y las redes sociales de Latina Deportes.

