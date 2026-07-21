Alianza Lima anunció refuerzo internacional para disputar el Torneo Clausura

Tras una fecha de iniciado el Torneo Clausura de la Liga 1, Alianza Lima hizo oficial la contratación de un refuerzo extranjero tras la salida del arquero boliviano Guillermo Viscarra. Se trata del chileno Nicolás Díaz, quien llega en calidad de préstamo desde el Tijuana de México con opción de compra.

Además de desempeñarse como defensor central, también puede jugar como lateral izquierdo. Cabe destacar que este futbolista disputó cuatro partidos con la selección chilena en las Eliminatorias para Qatar 2022.

Asimismo, se debe apuntar que Nicolás Díaz es el segundo futbolista chileno del actual plantel de Alianza Lima. El primero en llegar fue, en medio del Torneo Apertura, el volante Esteban Pavez.

De esta manera, Alianza Lima completa su lista de siete futbolistas extranjeros, el máximo permitido para disputar la Liga 1. A los dos chilenos, se suman los ecuatorianos Eryc Castillo y Fernando Gaibor, los argentinos Federico Girotti y Alan Cantero, así como el uruguayo Mateo Antoni.

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