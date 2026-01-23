Alianza Lima emite comunicado por incidentes ocurridos en Matute

El club Alianza Lima emitió un comunicado a pocas horas de realizarse el esperado encuentro entre el equipo victoriano e Inter Miami, en la denominada ‘Noche Blanquiazul’, en el que se pronuncia por los hechos de violencia ocurridos en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute).

En primer término, en el mensaje difundido en las redes sociales del cuadro blanquiazul, se pide a los hinchas que van a acudir al mencionado encuentro, a disputarse este sábado desde las 5:00 p. m., a hacerlo “con tranquilidad y en un ambiente de absoluto respeto” tanto dentro como fuera del estadio.

Luego, rechazaron los hechos de violencia ocurridos el jueves durante el entrenamiento del primer equipo. Indicaron que “son situaciones que no deben repetirse” y que “la institución ha iniciado las investigaciones para identificar a los responsables que ingresaron a nuestro recinto y ejecutar, de manera drástica, las acciones legales que corresponden”.

Como se sabe, durante los entrenamientos del jueves en Matute, un grupo de hinchas irrumpió en el estadio y agredió a algunos jugadores. Esto luego de hacerse pública la denuncia contra tres jugadores blanquiazules por una supuesta agresión sexual ocurrida en Uruguay y que viene siendo investigada.

