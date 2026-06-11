Partidos de hoy, jueves 11 de junio: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, jueves 11 de junio. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, JUEVES 11 DE JUNIO
- Copa del Mundo
2:00 p.m. | México vs Sudáfrica – DSports, América TV, DSGO, Disney+, Paramount+
9:00 p.m. | Corea del Sur vs República Checa – DSports, DGO, Paramount+
- Copa de la Liga – Perú
3:00 p.m. | ADA Jaén vs Comerciantes Unidos