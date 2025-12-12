Alianza Lima hizo oficial la contratación Pablo Guede como su nuevo entrenador para el 2026

Alianza Lima oficializó la noche del viernes 12 de diciembre la contratación del entrenador argentino Pablo Guede como su nuevo DT para afrontar la Liga 1 2026 y la primera fase de la Copa Libertadores.

El cuadro blanquiazul hizo el anuncio de esta contratación a través de sus redes sociales. De acuerdo al comunicado, Pablo Guede cuenta “con vasta experiencia como DT en torneos competitivos como los de Argentina, Chile, México, Arabia Saudita y España” y que el entrenador “es ampliamente conocido por su estilo de juego ofensivo y dinámico”.

Como entrenador, logró el título de la Supercopa Argentina con San Lorenzo el 2015, además consiguió la Copa Chile, la Supercopa de Chile y el título nacional del fútbol chileno durante su paso por el Colo-Colo entre el 2016 y 2018.

