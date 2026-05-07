“Para mí, ganar es ganar el cariño de la gente”: Pedro Infante se despide de “Yo Soy Grandes Batallas”

Después de varias semanas defendiendo su lugar en “Yo Soy Grandes Batallas”, Pedro Infante dejó la competencia tras enfrentarse a Andy Montañez en una de las batallas más emocionantes de la temporada. Sin embargo, lejos de mostrarse triste, se despidió con gratitud y emoción por el cariño recibido durante todo su paso por el programa.

“Para mí, ganar es ganar el cariño de la gente. Ese es el regalo más grande que yo me pude llevar”, expresó el participante, quien se convirtió en uno de los consagrados más queridos.

El cantante aseguró sentirse tranquilo con el resultado y destacó el nivel de sus compañeros. “Todos somos iguales, todos damos lo mismo cada día. Cualquiera se merece esa silla”, comentó, dejando en claro el respeto y admiración que mantiene hacia los demás imitadores.

Además, recordó cómo “Yo Soy” marcó un antes y un después en su vida, especialmente luego de haber ganado una temporada anterior del programa. Según contó, el escenario no solo le permitió crecer artísticamente, sino también ganar confianza en sí mismo. “Gracias a esto mi vida cambió mucho. Antes daba mucho miedo y ahora he aprendido muchas cosas”, señaló.

También habló de la amistad que construyó con otros participantes, entre ellos el imitador de Andy Montañez, a quien conoció precisamente dentro del programa.

Aunque por ahora se despide del escenario de “Yo Soy Grandes Batallas”, dejó abierta la posibilidad de volver más adelante. Mientras tanto, asegura irse satisfecho por la experiencia y por el respaldo que recibió del público durante toda su participación.

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