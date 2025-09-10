Alianza Lima pide postergación de su partido ante Los Chankas por este motivo

Alianza Lima está peleando en el Torneo Clausura, pues este fin de semana se reinicia el campeonato peruano y los ‘grones’ reciben a Deportivo Garcilaso en el estadio Alejandro Villanueva de Matute. Si bien el juego se disputa este fin de semana, el cuadro ‘blanquiazul’ ha pedido la reprogramación de uno de sus partidos.

Y es que la próxima semana, Alianza Lima se enfrenta a Los Chankas en Andahuaylas, sin embargo, el equipo dirigido por ‘Pipo’ Gorosito debe jugar su partido frente a la Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Cabe mencionar que debido al reglamento de la Liga 1, los equipos que clasifiquen a cuartos de final en torneos internacionales, pueden pedir reprogramaciones de sus partidos por lo que Alianza Lima está aprovechando ese beneficio.

