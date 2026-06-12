Papa León XIV defiende a migrantes: “Han dejado sus hogares y tienen sueños que nadie debe despreciar”

El Papa León XIV aprovechó su recorrido por las Islas Canarias, en España, para hacer una cerrada defensa de los derechos humanos de los migrantes.

Él inició su agenda en el muelle de Arguineguín, donde se solidarizó con los refugiados, las víctimas de trata y los colectivos de acogida, recordándole al mundo que los migrantes no son simples cifras ni expedientes. “Son personas que han dejado atrás hogares. Tienen sueños que nadie tiene derecho a despreciar y sus vidas deben ser protegidas”, remarcó.

Tras un diálogo con el clero local en la Catedral de Santa Ana enfocado en reforzar la labor social, el sumo pontífice culminó su jornada ante decenas de miles de devotos en el Estadio de Gran Canaria, donde ofició una multitudinaria eucaristía en la que rindió un emotivo tributo a quienes fallecieron en el mar buscando un futuro mejor.

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