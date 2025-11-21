PJ suspende provisionalmente multa de 2.4 millones a Alianza Lima por apagón en Matute

Lo último. El Poder Judicial otorgó medida cautelar a Alianza Lima en donde se suspende de manera provisional la multa que le impuso Indecopi al club blanquiazul por 450 UIT (más de 2 millones 400 mil soles) tras el apagón en Matute donde campeonó Universitario en la final de 2023.

“La suspensión provisional de los efectos jurídicos de Resolución N° 2189-2025/SPC-INDECOPI de fecha 14 de julio de 2025, en el extremo que impuso al Club Alianza Lima una multa de cuatrocientas cincuenta (450) unidades impositivas tributarias (UIT), ordenándose la suspensión de cualquier procedimiento de ejecución coactiva u otros derivados de la citada resolución en el marco de los expedientes que las justifican, hasta que se resuelva de manera definitiva el proceso principal”, se lee en el documento.

Como se recuerda, Alianza Lima y Universitario se enfrentaron por la final de la Liga 1 en el 2023 si bien el partido de ida en el estadio Monumental terminó igualado 1-1, todo se definió en Matute. El resultado final fue 2-1 a favor de los ‘cremas’ por lo que los ‘grones’ apagaron las luces para evitar alguna celebración en el estadio de La Victoria.

