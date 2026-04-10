Elecciones 2026: ¿Hasta qué hora se puede acudir a votar este 12 de abril?

Este domingo 12 de abril se llevará a cabo las Elecciones Generales 2026 y más de 27 millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir a las autoridades que nos representarán y gobernarán el país durante los próximos cinco años.

La ONPE ya fijó un horario oficial de votación y los ciudadanos que no cumplan con sufragar o cumplir su deber cívico como miembros de mesa enfrentarán multas que varían según criterios sociales y territoriales, conforme a la Ley 28859.

¿Hasta que hora se puede votar ?

De acuerdo a lo dispuesto por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), las mesas de sufragio deberán estar instaladas antes de las 7 de la mañana, hora oficial en el que se inicia la jornada electoral.

De esta manera, los ciudadanos ciudadanos podrán elegir simultáneamente al presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino en los locales electorales a partir de las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., hora en que se cierran las puertas de los centros de votación.

Solo las personas que hayan ingresado al local antes del cierre podrán emitir su voto después de las 5 de la tarde.

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