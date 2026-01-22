Alianza Lima separa de forma indefinida a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña

El club Alianza Lima emitió un comunicado para anunciar que los futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña fueron separados de forma indefinida del equipo blanquiazul luego de que se diera a conocer la denuncia en su contra por el presunto delito de abuso sexual.

Minutos antes de conocerse la decisión del plantel, un grupo de hinchas ingresó al estadio Alejandro Villanueva y llegó hasta el campo para hacer llegar sus reclamos a los jugadores y directivos por dañar la imagen del club con escándalos no ligados al ámbito deportivo.

Como se recuerda, este jueves 22 de enero el noticiero argentino Otra Mañana reveló que los deportistas fueron acusados ante las autoridades del país gaucho por presuntamente abusar sexualmente de una joven de 22 años de edad.

LA GRAVE DENUNCIA CONTRA ZAMBRANO, TRAUCO Y PEÑA:

Los hechos habrían ocurrido en el Hyatt Centric en Montevideo, Uruguay. La joven había conocido previamente a Zambrano y luego de una cena fue invitada junto a una amiga al hotel donde se alojaba el plantel de Alianza Lima. Trauco y Peña se sumaron a la reunión y fue en ese contexto en el que se habría producido el abuso.

El medio señala que la presunta agraviada decidió no denunciar a los futbolistas en Uruguay atravesada por el miedo y por encontrarse de visita en otro país por lo que regresó de inmediato a Argentina. Tras ello, denunció el supuesto abuso ante el Juzgado Criminal y Correccional.

Luego de ser sometida a los exámenes médicos, la joven puso a disposición de las autoridades la ropa que usó la noche en que ocurrieron los hechos para que sean sometidas a pericias que incluyan análisis de ADN y así respaldar su versión de los hechos.

