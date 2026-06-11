Fiscalía reportó 116 incidencias y 72 detenidos durante la segunda vuelta

El Ministerio Público informó que realizó 18,407 acciones preventivas a nivel nacional entre el 28 de mayo y el 8 de junio, con el objetivo de resguardar la legalidad, el orden público y el normal desarrollo del derecho al voto durante la segunda vuelta electoral del 7 de junio.

🚨 ¡Prevención que genera resultados! Más de 7000 fiscales desplegados en todo el país realizaron más de 18 mil acciones preventivas durante la segunda vuelta electoral. La intervención oportuna permitió reportar 116 incidencias de relevancia penal, hoy en investigación, así… pic.twitter.com/fYpyLbd2Nz — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) June 11, 2026

MÁS DE 18 MIL ACCIONES PREVENTIVAS

La Fiscalía detalló que cerca de 7.000 fiscales de Prevención del Delito y de otros despachos del Ministerio Público fueron desplazados en todo el país para acompañar la jornada electoral.

La labor fiscal se desarrolló antes, durante y después de los comicios, supervisando el cumplimiento de las normas electorales, atendiendo denuncias y actuando ante posibles hechos que pusieran en riesgo la transparencia del proceso o el orden público.

FISCALÍA REPORTÓ 116 INCIDENCIAS

Entre el 6 y el 7 de junio, la institución registró 116 incidencias de relevancia penal vinculadas al proceso electoral. Además, reportó la detención de 72 personas por la presunta comisión de delitos electorales, casos que quedaron bajo atención fiscal conforme a sus competencias.

La mayor parte de las incidencias estuvo relacionada con presuntas irregularidades en actas de sufragio, con 86 reportes. También se consignaron 20 casos de presunta suplantación de identidad. A ello se sumaron denuncias por difusión indebida de propaganda política (3), destrucción de material electoral (3), incautación de material (1), agresiones (1) y otros hechos (2).

REGIONES CON PERSONAS INTERVENIDAS

Las 72 detenciones registradas durante la segunda vuelta electoral se realizaron en diversos distritos fiscales del país. Lima Norte concentró la mayor cantidad de intervenidos, con ocho personas detenidas, seguida de Ica y La Libertad, con siete casos cada una. También se reportaron detenciones en el Callao (6); Cajamarca y Cusco (5); Áncash, Huánuco, Lima Noroeste, San Martín y Santa (3); Amazonas, Lambayeque, Lima Centro, Lima Este, Piura y Ucayali (2); así como en Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Huaura, Loreto, Sullana y Tacna, con un detenido en cada jurisdicción.

CRONOGRAMA DE SUPERVISIÓN FISCAL

El Ministerio Público también precisó cómo se distribuyeron las acciones preventivas durante los días previos y posteriores a la elección:

4 de junio: 101 fiscales participaron en la supervisión de la llegada del material electoral.-

101 fiscales participaron en la supervisión de la llegada del material electoral.- 5 de junio: 1.815 fiscales verificaron el despliegue del material hacia los locales de votación.

1.815 fiscales verificaron el despliegue del material hacia los locales de votación. 6 de junio: 6.061 fiscales supervisaron el cumplimiento de la ley seca y el retiro de propaganda electoral.

6.061 fiscales supervisaron el cumplimiento de la ley seca y el retiro de propaganda electoral. 7 de junio: 9.274 fiscales estuvieron dedicados a la identificación oportuna de posibles delitos electorales durante la jornada de votación.

9.274 fiscales estuvieron dedicados a la identificación oportuna de posibles delitos electorales durante la jornada de votación. 8 de junio: 1.072 fiscales participaron en el repliegue del material electoral.

La institución remarcó que el despliegue fiscal permitió atender de manera inmediata las incidencias reportadas y contribuir a que la segunda vuelta electoral se desarrollara dentro del marco legal y con supervisión en todo el territorio nacional.

VIDEO RECOMENDADO