Alianza Lima vs. 2 de Mayo: hora y dónde ver el partido de vuelta por Copa Libertadores

Alianza Lima recibe a 2 de Mayo en partido de vuelta válido por la primera fase de la Copa Libertadores. Los blanquiazules irán por el triunfo este miércoles 11 de febrero en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute), con el objetivo de darle vuelta a la llave y pasar de etapa.

Los blanquiazules vienen de conseguir un sufrido triunfo 2-1 de local sobre Comerciantes Unidos, en choque por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1. Para Alianza Lima, que marcha tercero en el campeonato, marcaron Renzo Garcés y Paolo Guerrero de disparo penal.

En tanto, 2 de Mayo viene de igualar sin goles de local con Cerro Porteño. El cuadro paraguayo viene antepenúltimo del torneo de su país con apenas 2 puntos en cuatro jornadas disputadas.

¿A QUÉ HORA JUEGA ALIANZA LIMA VS. 2 DE MAYO?

Alianza Lima y 2 de Mayo se enfrentan este miércoles 11 de febrero en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute) a partir de las 7:30 p.m. (hora peruana). Los hinchas blanquiazules asistirán masivamente para ver este partido que promete generar muchas emociones.

¿DÓNDE VER ALIANZA LIMA VS. 2 DE MAYO?

El partido entre Alianza Lima y 2 de Mayo va por las señales de ESPN, Fox Sports y Bein Sports (Estados Unidos). Además, vía streaming, se podrá apreciar por Disney+, y por Youtube a través del canal de Telefe. Además, podrás seguir las incidencias del choque en la página web de Latina Noticias y las redes sociales de Latina Deportes.

