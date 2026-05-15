Partidos de hoy, viernes 15 de mayo: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 15 de mayo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
- Liga 1 – Perú
3:00 p.m. | FC Cajamarca vs Sporting Cristal – L1MAX
8:00 p.m. | Universitario vs Atlético Grau – L1MAX
- Liga 2 – Perú
1:00 p.m. | Sport Huancayo 2 vs. Unión Minas
- Liga Premier – Inglaterra
2:00 p.m. | Aston Villa vs Liverpool – ESPN – Disney+
- Ligue 1 – Francia
1:30 p.m. | Saint-Étienne vs. Rodez – ESPN – Disney+