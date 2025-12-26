Alianza Lima vs. Inter Miami: precios con 30% de descuento para ver a Messi en la ‘Noche Blanquiazul’

Alianza Lima enfrentará al Inter Miami de Lionel Messi por la ‘Noche Blanquiazul 2026’, el próximo 24 de enero en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute) y este viernes se anunció que los precios de las entradas tendrán un 30% de descuento.

De esta forma, los hinchas que deseen ver en vivo y en directo a la escuadra victoriana enfrentar al conjunto estadounidense podrán hacerlo pagando por boletos que van desde los S/329. Cabe apuntar que este descuento del 30% no aplica para los sectores de Oriente Conadis y ni Occidente Silla de Ruedas.

LOS PRECIOS PARA LA NOCHE BLANQUIAZUL CON 30% DE DESCUENTO A continuación podrás ver los precios para cada una de las tribunas que cuentan con el descuento aplicado por la empresa organizadora Sound Music Entertainment para el Alianza Lima vs. Inter Miami de Lionel Messi por la ‘Noche Blanquiazul 2026’:

Palco: S/ 3125 – Con descuento: S/ 2187.50

– Occidente Central: S/ 2375 – Con descuento: S/ 1662.50

– Occidente Lateral: S/ 2000 – Con descuento: S/ 1400

– Occidente Silla de Ruedas: S/ 720

Oriente: S/ 1500 – Con descuento: S/ 1050

– Oriente Conadis: S/ 720

Sur: S/ 470 – Con descuento: S/ 329

– Norte: S/ 470 – Con descuento: S/ 329

VIDEO RECOMENDADO