Alianza Lima vs U de Chile: Conmebol confirma cambio de sede del partido

Alianza Lima se medirá con la Universidad de Chile en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, pues el equipo chileno clasificó a la siguiente fase luego de que la Conmebol eliminara a Independiente de Avellaneda tras los actos violentos que se registraron en Argentina.

Si bien el club chileno clasificó a la siguiente fase, para Conmebol fue mejor cambiar la sede del partido de vuelta (en Chile) ya que el equipo universitario no puede jugar con público en sus próximos encuentros de Conmebol.

Tras una publicación con la programación de los partidos de cuartos de final de la Copa Sudamericana, Conmebol confirmó que el U de Chile vs Alianza Lima se jugará el próximo miércoles 25 de septiembre en Coquimbo, exactamente en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Cabe mencionar que el partido de ida en Lima se jugará igual en el estadio Alejandro Villanueva – Matute el 18 de septiembre. Alianza Lima jugará a estadio lleno, pues el cuadro victoriano no se ve afectado con la sanción de su rival tras los hechos ocurridos en Argentina el pasado 20 de agosto.

