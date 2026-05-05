Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Andy Montañez rompe la racha de empates y le gana a Pedro Infante!

La esperada revancha entre Andy Montañez y Pedro Infante finalmente tuvo un desenlace. Luego del empate previo, ambos regresaron al escenario con la misión de definir quién se quedaría con la victoria. Sin embargo, el jurado coincidió en que la batalla no alcanzó el nivel que se esperaba.

Si bien ambos imitadores mostraron momentos destacables, también evidenciaron fallas técnicas y una interpretación menos sólida en comparación con presentaciones anteriores. En el caso del imitador de Andy Montañez, se destacó una mayor seguridad escénica y una mirada más firme, aunque su performance fue calificada como “plana” y con algunos problemas en la dicción.

Por su parte, el imitador de Pedro Infante no logró conectar desde la picardía característica del personaje, un elemento clave que el jurado echó en falta. A pesar de su experiencia, su interpretación quedó por debajo de lo que había demostrado en galas anteriores.

Finalmente, en la votación, Andy Montañez logró imponerse, rompiendo así la seguidilla de empates y quedándose con la batalla.

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