Apagón en Matute: Alianza Lima recibe multa de 450 UIT por exponer a miles de hinchas

La Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi (SPC) sancionó al Club Alianza Lima con una multa de 450 UIT, equivalente a S/ 2 407 500, por apagar sin justificación y de manera no coordinada la iluminación del Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, durante la final de la Liga 1 Betsson 2023.

El hecho ocurrió el 8 de noviembre de 2023, cuando el club interrumpió el alumbrado principal del campo y las tribunas, exponiendo a más de 26 mil asistentes a un riesgo injustificado, según la resolución emitida en segunda y última instancia administrativa.

INCUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD

Indecopi precisó que esta acción vulneró el artículo 47.1 del Reglamento de la Liga 1 Betsson 2023, que obliga a mantener la iluminación artificial hasta la evacuación total del estadio. Además, contravino el artículo 70.2 del Reglamento Único de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), que exige a los clubes garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad en espectáculos deportivos.

La decisión del apagado se tomó sin coordinar con las autoridades presentes —Policía, Fiscalía y representantes de la FPF—, quienes incluso solicitaron restablecer la luz, petición que fue rechazada por el club. La oscuridad favoreció situaciones de riesgo como el lanzamiento de bengalas encendidas e intentos de invasión al campo de juego.

MEDIDAS CORRECTIVAS Y POSIBLES NUEVAS SANCIONES

Además de la multa, Indecopi ordenó que Alianza Lima implemente un programa de capacitación en protocolos de seguridad para su personal y directivos, bajo la supervisión de una entidad especializada. Asimismo, deberá establecer mecanismos internos de control para asegurar el cumplimiento estricto de la normativa en futuros eventos.

