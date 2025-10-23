Así informa la prensa internacional sobre el estado de emergencia en Lima a poco de la final de Copa Libertadores

La final de la Copa Libertadores está progamada para el sábado 29 de noviembre en Lima, pues el partido más importante del torneo internacional se jugará en el estadio Monumental y espera entre Flamengo, Racing, Palmeiras y LDU para definir el partido final.

Sin embargo, hoy en día la noticia no está en sobre quiénes serán los finalistas de la Copa Libertadores sino del estado de emergencia que se ha dictado en Lima por el presidente José Jerí. Y es que ante la ola de inseguridad, el mandatario declaró la capital en estado de emergencia al igual que el Callao.

Ante ello, los medios deportivos internacionales informaron sobre el hecho e incluso mencionaron el plan B que tiene Conmebol en caso haya alguna complicación con la sede de la final. Si bien el estado de emergencia termina el 22 de noviembre, existe la posibilidad de ampliar esta normativa.

“Perú declaró el estado de emergencia: alarma por la final de la Copa Libertadores”, informó el medio argentino TyC Sports en sus cuentas oficiales. Asimismo, indicó que ” Conmebol analiza mudar al final de la Copa Libertadores y, de hacerlo, sería en River, o al menos en Buenos Aires, según indica el reglamento.

La Conmebol mantiene a Lima como sede, pero se ve obligada a tener un Plan B por el conflicto social que existe en la capital peruana. Y ahí aparece la cancha de River como posibilidad. https://t.co/7uQ1bsENyy — Fede Cristofanelli (@Cristoffede) October 22, 2025

Por otro lado, el diario Marca de México informó lo siguiente: “Peligra la organización de la final de la Copa Libertadores”. En la misma publicación, informa sobre el estado de emergencia en Lima y Callao dictado por el presidente José Jerí.

