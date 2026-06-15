Elecciones 2026: audiencias públicas de recuento de votos continúan este lunes

Este lunes 15 de junio, los Jurados Electorales Especiales (JEE) de Lima y otras seis regiones del país continuarán las audiencias públicas de recuento de votos emitidos a favor de las agrupaciones políticas Fuerza Popular y Juntos por el Perú, en el marco de la segunda vuelta electoral.

Se trata de un procedimiento previsto por la normativa electoral a través del cual se dispone que los JEE competentes vuelvan a contar los votos físicos utilizando las cédulas resguardadas en los sobres lacrados remitidos por las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

Este trabajo se retomará desde las 8 de la mañana en los JEE de Lima Oeste 1, Lima Norte 1, Lima Oeste 2, Lima Sur 2, JEE de Alto Amazonas, JEE del Santa, Lima Norte 3, JEE de Huari, JEE de Pasco, JEE de San Martín, JEE de Huancavelica y el JEE de Arequipa 2.

LAS AUDIENCIAS INICIARON EL 11 DE JUNIO

Las primeras sesiones de recuento de votos fueron programadas por los Jurados Electorales Especiales de Bagua, Lambayeque, Chanchamayo y Tambopata para el último 11 de junio, luego de que se considerara necesaria la aplicación del mecanismo de recuento de votos a actas electorales observadas durante la jornada electoral de segunda vuelta.

Por ejemplo, en el caso de Bagua, el JEE determinó que la sumatoria total de votos obtenidos por las organizaciones políticas, más los votos en blanco, nulos e impugnados, supera el número de ciudadanos que votaron en esa mesa. Ante esta imprecisión en la suma se tuvo que recurrir a los votos físicos utilizando las cédulas.

Finalmente, en el caso de Lambayeque se convocó a audiencia para resolver un error aritmético en el acta electoral de la mesa de sufragio N.° 035749, correspondiente al distrito de Olmos. Estas audiencias se realizan de forma pública para que los ciudadanos puedan fiscalizar la transparencia del recuento.

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