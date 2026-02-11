Temas
Así reaccionó la prensa internacional a la eliminación de Alianza Lima de la Libertadores

Así reaccionó la prensa internacional a la eliminación de Alianza Lima de la Libertadores
Alianza Lima igualó 1-1 con el conjunto paraguayo de 2 de Mayo en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute), quedando eliminado de la Copa Libertadores. En el choque de ida había perdido por la mínima diferencia. Esto no pasó desapercibido para la prensa internacional, que reaccionó a esta información mediante publicaciones en sus respectivas páginas web.

