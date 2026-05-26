Así reaccionó la prensa internacional a la eliminación de Universitario de la Copa Libertadores

Universitario de Deportes quedó eliminado de la Copa Libertadores al igualar sin goles con Tolima, en el Estadio Monumental, en partido válido por la fecha 6 del Grupo B del torneo. Por si fuera poco, el triunfo de Nacional sobre Coquimbo, encuentro que se jugó en paralelo, dejó a los cremas últimos, por lo que tampoco accedieron a los playoffs de la Copa Sudamericana.

Esta situación no pasó desapercibida para los principales medios de comunicación internacionales, que reaccionaron a la eliminación de la U en sus respectivos portales webs.

LA NACIÓN – ARGENTINA

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TN – ARGENTINA

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EL TIEMPO – COLOMBIA

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CLARO SPORTS – COLOMBIA

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PULSO – COLOMBIA

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EL ESPECTADOR – COLOMBIA

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