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Así reaccionó la prensa internacional a la eliminación de Universitario de la Copa Libertadores

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Así reaccionó la prensa internacional a la eliminación de Universitario de la Copa Libertadores
Felipe Morales
Felipe Morales
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Universitario de Deportes quedó eliminado de la Copa Libertadores al igualar sin goles con Tolima, en el Estadio Monumental, en partido válido por la fecha 6 del Grupo B del torneo. Por si fuera poco, el triunfo de Nacional sobre Coquimbo, encuentro que se jugó en paralelo, dejó a los cremas últimos, por lo que tampoco accedieron a los playoffs de la Copa Sudamericana.

Esta situación no pasó desapercibida para los principales medios de comunicación internacionales, que reaccionaron a la eliminación de la U en sus respectivos portales webs.

LA NACIÓN – ARGENTINA

TN – ARGENTINA

EL TIEMPO – COLOMBIA

CLARO SPORTS – COLOMBIA

PULSO – COLOMBIA

EL ESPECTADOR – COLOMBIA

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