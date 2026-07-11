Partidos de hoy, sábado 11 de julio: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 10 de julio. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, VIERNES 10 DE JULIO
- Copa del Mundo
4:00 p.m. | Noruega vs. Inglaterra – DGO, Paramount+, Dsports, América TV
8:00 p.m. | Argentina vs. Suiza – DGO, Paramount+, Dsports, América TV GO
- Copa de la Liga – Perú
1:00 p.m. | Sport Huancayo vs. Las Chankas – Bicolor +
3:00 p.m. | Sporting Cristal vs. Tacna Heroica – Bicolor +