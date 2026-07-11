Partidos de hoy, sábado 11 de julio: programación para ver fútbol EN VIVO

El fútbol en vivo para hoy, viernes 10 de julio. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, VIERNES 10 DE JULIO

Copa del Mundo

4:00 p.m. | Noruega vs. Inglaterra – DGO, Paramount+, Dsports, América TV

8:00 p.m. | Argentina vs. Suiza – DGO, Paramount+, Dsports, América TV GO

Copa de la Liga – Perú

1:00 p.m. | Sport Huancayo vs. Las Chankas – Bicolor +

3:00 p.m. | Sporting Cristal vs. Tacna Heroica – Bicolor +

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