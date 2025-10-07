Ayacucho FC: Poder Judicial tomó decisión sobre su permanencia en la Liga 1

Finalmente, la Corte Superior de Justicia de Ayacucho se pronunció sobre el recurso de apelación presentado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF): lo declaró infundado, confirmando así el fallo que favorece a Ayacucho FC y que le permite permanecer en la Liga 1.

La información fue confirmada por el abogado del club, Joseph Campos, en comunicación con RPP. “La sala de Ayacucho acaba de confirmar la resolución que había declarado fundado nuestro amparo. Se ha hecho cumplir la decisión contra la FPF. El club Ayacucho FC se mantendrá en la Liga 1 hasta que el juego lo mantenga o lo saque. Si pierde deportivamente los puntos, se va. Lo ha dicho el Poder Judicial”, resaltó.

El fallo ratifica la vigencia del amparo interpuesto por el club ayacuchano tras cuestionar la decisión de la FPF que lo había dejado fuera de la primera división del fútbol peruano. Con esta resolución, el Poder Judicial ordena recalcular la tabla de posiciones considerando los puntos retirados a Sport Boys, lo que modifica directamente la situación de Ayacucho FC en la competencia.

Campos enfatizó que el Poder Judicial respaldó el principio de legalidad y la competencia deportiva: “La única causa de desafiliación de un club es no haber recurrido a las instancias competentes. Nosotros lo hicimos”, añadió.

Con este fallo, Ayacucho FC seguirá compitiendo en la Liga 1 mientras cumpla con los resultados deportivos, quedando sin efecto la apelación de la FPF que buscaba revertir su reincorporación.

