Vadhir Derbez rompe su silencio tras denuncia por presunto abuso y asegura que intentaron extorsionarlo

El actor y cantante Vadhir Derbez rompió su silencio luego de que se revelara una denuncia en su contra por presunta violación, presentada por una modelo estadounidense de 19 años ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Ciudad de México. El caso salió a la luz este 6 de mayo durante la emisión del programa de espectáculos De Primera Mano, donde el hijo de Eugenio Derbez negó tajantemente las acusaciones y aseguró ser víctima de un presunto intento de extorsión.

De acuerdo con la denuncia, la joven habría participado junto a otras modelos en la grabación de un videoclip musical del cantante, cuyas jornadas de rodaje comenzaron el pasado 3 de marzo de 2026 y culminaron el 2 de abril en una locación ubicada en Coyoacán, Ciudad de México. Según el documento, de más de 300 páginas, la denunciante asegura que durante una pausa de las grabaciones fue llevada al camerino del artista, donde presuntamente ocurrieron hechos que ella calificó como no consensuados.

Tras lo ocurrido, la modelo acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para formalizar la denuncia. Las autoridades activaron el protocolo correspondiente y otorgaron medidas cautelares a la joven, además de realizar evaluaciones psicológicas y ginecológicas. Hasta el momento, no se ha confirmado la emisión de alguna orden de captura contra el actor.

ACTOR ROMPE SU SILENCIO

En respuesta, Vadhir Derbez apareció de manera remota en el programa televisivo acompañado de su defensa legal y aseguró que “nada” de lo denunciado ocurrió. “Tenemos todas las pruebas de que esto no sucedió”, declaró el artista, quien además afirmó que nunca estuvo a solas con la denunciante y que existen testigos y grabaciones del rodaje que respaldarían su versión.

El abogado Enrique González Casanova, representante legal del cantante, sostuvo que antes de hacerse pública la denuncia comenzaron a recibir mensajes a través de WhatsApp e Instagram en los que exigían 350 mil dólares para evitar acciones legales. Según explicó, los mensajes incluso mencionaban al padre del actor y señalaban: “Dile a tu papá, al fin ya sabemos que tiene dinero”.

La defensa de Vadhir Derbez aseguró que ya se encuentran reuniendo pruebas para demostrar que las acusaciones son falsas y denunció que el caso habría sido utilizado como mecanismo de presión económica contra el artista. Entretanto, las investigaciones continúan en manos de las autoridades mexicanas.