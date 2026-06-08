Calendario del Mundial 2026: Sedes, grupos y horarios para Perú

La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un hito histórico al convertirse en la primera cita máxima del fútbol con 48 selecciones nacionales. El torneo se desarrollará en 16 sedes distribuidas entre Estados Unidos, México y Canadá, completando un total de 104 emocionantes partidos.

Descubre aquí el fixture definitivo, las fechas clave de la fase de grupos, las rondas de eliminación directa y los compromisos fijados en cada territorio para el torneo que arranca el próximo 11 de junio.

El sorteo oficial realizado en Washington definió la composición de las doce zonas. Tras 32 años de espera, el certamen regresa a Norteamérica (con Estados Unidos 1994 como último registro), donde la selección de Argentina buscará revalidar el título obtenido en Catar 2022.

Formato de Juego del Mundial 2026

Fase inicial: 12 grupos compuestos por 4 equipos cada uno.

Clasificación: Avanzan a los dieciseisavos de final los dos mejores de cada sector junto a los 8 mejores terceros lugares.

Camino a la gloria: Los finalistas afrontarán un total de 8 compromisos, sumando una exigencia mayor en comparación con la edición anterior.

Fixture Completo y Horarios de la Copa del Mundo 2026

(Todos los horarios corresponden al huso horario de Perú)

Fase de Grupos

Jueves 11 de junio 2026

2:00 p.m. | México vs. Sudáfrica – Grupo A (Estadio Ciudad de México)

9:00 p.m. | República de Corea vs. República Checa – Grupo A (Estadio Guadalajara)

Viernes 12 de junio 2026

2:00 p.m. | Canadá vs. Bosnia y Herzegovina – Grupo B (Estadio Toronto)

8:00 p.m. | Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D (Estadio Los Ángeles)

Sábado 13 de junio 2026

2:00 p.m. | Catar vs. Suiza – Grupo B (Estadio Bahía de San Francisco)

5:00 p.m. | Brasil vs. Marruecos – Grupo C (Estadio Nueva York / Nueva Jersey)

8:00 p.m. | Haití vs. Escocia – Grupo C (Estadio Boston)

11:00 p.m. | Australia vs. Turquía – Grupo D (Estadio BC Place Vancouver)

Domingo 14 de junio 2026

12:00 p.m. | Alemania vs. Curazao – Grupo E (Estadio Houston)

3:00 p.m. | Países Bajos vs. Japón – Grupo F (Estadio Dallas)

6:00 p.m. | Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E (Estadio Filadelfia)

9:00 p.m. | Suecia vs. Túnez – Grupo F (Estadio Monterrey)

Lunes 15 de junio 2026

11:00 a.m. | España vs. Cabo Verde – Grupo H (Estadio Atlanta)

2:00 p.m. | Bélgica vs. Egipto – Grupo G (Estadio Seattle)

5:00 p.m. | Arabia Saudí vs. Uruguay – Grupo H (Estadio Miami)

8:00 p.m. | RI de Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G (Estadio Los Ángeles)

Martes 16 de junio 2026

2:00 p.m. | Francia vs. Senegal – Grupo I (Estadio Nueva York / Nueva Jersey)

5:00 p.m. | Irak vs. Noruega – Grupo I (Estadio Boston)

8:00 p.m. | Argentina vs. Argelia – Grupo J (Estadio Kansas City)

11:00 p.m. | Austria vs. Jordania – Grupo J (Estadio Bahía de San Francisco)

Miércoles 17 de junio 2026

12:00 p.m. | Portugal vs. RD Congo – Grupo K (Estadio Houston)

3:00 p.m. | Inglaterra vs. Croacia – Grupo L (Estadio Dallas)

6:00 p.m. | Ghana vs. Panamá – Grupo L (Estadio Toronto)

9:00 p.m. | Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K (Estadio Ciudad de México)

Jueves 18 de junio 2026

11:00 a.m. | República Checa vs. Sudáfrica – Grupo A (Estadio Atlanta)

2:00 p.m. | Suiza vs. Bosnia y Herzegovina – Grupo B (Estadio Los Ángeles)

5:00 p.m. | Canadá vs. Catar – Grupo B (Estadio BC Place Vancouver)

9:00 p.m. | México vs. República de Corea – Grupo A (Estadio Guadalajara)

Viernes 19 de junio 2026

2:00 p.m. | Estados Unidos vs. Australia – Grupo D (Estadio Seattle)

5:00 p.m. | Escocia vs. Marruecos – Grupo C (Estadio Boston)

8:00 p.m. | Brasil vs. Haití – Grupo C (Estadio Filadelfia)

11:00 p.m. | Turquía vs. Paraguay – Grupo D (Estadio Bahía de San Francisco)

Sábado 20 de junio 2026

12:00 p.m. | Países Bajos vs. Suecia – Grupo F (Estadio Houston)

3:00 p.m. | Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E (Estadio Toronto)

9:00 p.m. | Ecuador vs. Curazao – Grupo E (Estadio Kansas City)

11:00 p.m. | Túnez vs. Japón – Grupo F (Estadio Monterrey)

Domingo 21 de junio 2026

11:00 a.m. | España vs. Arabia Saudí – Grupo H (Estadio Atlanta)

2:00 p.m. | Bélgica vs. Irán – Grupo G (Estadio Los Ángeles)

5:00 p.m. | Uruguay vs. Cabo Verde – Grupo H (Estadio Miami)

8:00 p.m. | Nueva Zelanda vs. Egipto – Grupo G (Estadio BC Place Vancouver)

Lunes 22 de junio 2026

12:00 p.m. | Argentina vs. Austria – Grupo J (Estadio Dallas)

4:00 p.m. | Francia vs. Irak – Grupo I (Estadio Filadelfia)

7:00 p.m. | Noruega vs. Senegal – Grupo I (Estadio Nueva York / Nueva Jersey)

10:00 p.m. | Jordania vs. Argelia – Grupo J (Estadio Bahía de San Francisco)

Martes 23 de junio 2026

12:00 p.m. | Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K (Estadio Houston)

3:00 p.m. | Inglaterra vs. Ghana – Grupo L (Estadio Boston)

6:00 p.m. | Panamá vs. Croacia – Grupo L (Estadio Toronto)

9:00 p.m. | Colombia vs. RD Congo – Grupo K (Estadio Guadalajara)

Miércoles 24 de junio 2026

2:00 p.m. | Suiza vs. Canadá – Grupo B (Estadio BC Place Vancouver)

2:00 p.m. | Bosnia y Herzegovina vs. Catar – Grupo B (Estadio Seattle)

5:00 p.m. | Escocia vs. Brasil – Grupo C (Estadio Miami)

5:00 p.m. | Marruecos vs. Haití – Grupo C (Estadio Atlanta)

8:00 p.m. | República Checa vs. México – Grupo A (Estadio Ciudad de México)

8:00 p.m. | Sudáfrica vs. República de Corea – Grupo A (Estadio Monterrey)

Jueves 25 de junio 2026

4:00 p.m. | Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E (Estadio Filadelfia)

4:00 p.m. | Ecuador vs. Alemania – Grupo E (Estadio Nueva York / Nueva Jersey)

7:00 p.m. | Japón vs. Suecia – Grupo F (Estadio Dallas)

7:00 p.m. | Túnez vs. Países Bajos – Grupo F (Estadio Kansas City)

9:00 p.m. | Turquía vs. Estados Unidos – Grupo D (Estadio Los Ángeles)

9:00 p.m. | Paraguay vs. Australia – Grupo D (Estadio Bahía de San Francisco)

Viernes 26 de junio 2026

2:00 p.m. | Noruega vs. Francia – Grupo I (Estadio Boston)

2:00 p.m. | Senegal vs. Irak – Grupo I (Estadio Toronto)

8:00 p.m. | Cabo Verde vs. Arabia Saudí – Grupo H (Estadio Houston)

8:00 p.m. | Uruguay vs. España – Grupo H (Estadio Guadalajara)

10:00 p.m. | Egipto vs. Irán – Grupo G (Estadio Seattle)

10:00 p.m. | Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G (Estadio BC Place Vancouver)

Sábado 27 de junio 2026

4:00 p.m. | Panamá vs. Inglaterra – Grupo L (Estadio Nueva York / Nueva Jersey)

4:00 p.m. | Croacia vs. Ghana – Grupo L (Estadio Filadelfia)

6:30 p.m. | Colombia vs. Portugal – Grupo K (Estadio Miami)

6:30 p.m. | RD Congo vs. Uzbekistán – Grupo K (Estadio Atlanta)

9:00 p.m. | Argelia vs. Austria – Grupo J (Estadio Kansas City)

9:00 p.m. | Jordania vs. Argentina – Grupo J (Estadio Dallas)

Dieciseisavos de Final

Domingo 28 de junio 2026

Partido 73 | 2:00 p.m. | 2º Grupo A v 2º Grupo B (Estadio Los Ángeles)

Lunes 29 de junio 2026

Partido 74 | 2:00 p.m. | 1º Grupo E v 3º Grupo A/B/C/D/F (Estadio Boston)

Partido 75 | 2:00 p.m. | 1º Grupo F v 2º Grupo C (Estadio Monterrey)

Partido 76 | 2:00 p.m. | 1º Grupo C v 2º Grupo F (Estadio Houston)

Martes 30 de junio 2026

Partido 77 | 2:00 p.m. | 1º Grupo I v 3º Grupo C/D/F/G/H (Estadio Nueva York / Nueva Jersey)

Partido 78 | 2:00 p.m. | 2º Grupo E v 2º Grupo I (Estadio Dallas)

Partido 79 | 2:00 p.m. | 1º Grupo A v 3º Grupo C/E/F/H/I (Estadio Ciudad de México)

Miércoles 1 de julio 2026

Partido 80 | 2:00 p.m. | 1º Grupo L v 3º Grupo E/H/I/J/K (Estadio Atlanta)

Partido 81 | 2:00 p.m. | 1º Grupo D v 3º Grupo B/E/F/I/J (Estadio Bahía de San Francisco)

Partido 82 | 2:00 p.m. | 1º Grupo G v 3º Grupo A/E/H/I/J (Estadio Seattle)

Jueves 2 de julio 2026

Partido 83 | 2:00 p.m. | 2º Grupo K v 2º Grupo L (Estadio Toronto)

Partido 84 | 2:00 p.m. | 1º Grupo H v 2º Grupo J (Estadio Los Ángeles)

Partido 85 | 2:00 p.m. | 1º Grupo B v 3º Grupo E/F/G/I/J (Estadio BC Place Vancouver)

Viernes 3 de julio 2026

Partido 86 | 2:00 p.m. | 1º Grupo J v 2º Grupo H (Estadio Miami)

Partido 87 | 2:00 p.m. | 1º Grupo K v 3º Grupo D/E/I/J/L (Estadio Kansas City)

Partido 88 | 2:00 p.m. | 2º Grupo D v 2º Grupo G (Estadio Dallas)

Octavos de Final

Sábado 4 de julio 2026

Partido 89 | 2:00 p.m. | Ganador P74 v Ganador P77 (Estadio Filadelfia)

Partido 90 | 2:00 p.m. | Ganador P73 v Ganador P75 (Estadio Houston)

Domingo 5 de julio 2026

Partido 91 | 2:00 p.m. | Ganador P76 v Ganador P78 (Estadio Nueva York / Nueva Jersey)

Partido 92 | 2:00 p.m. | Ganador P79 v Ganador P80 (Estadio Ciudad de México)

Lunes 6 de julio 2026

Partido 93 | 2:00 p.m. | Ganador P83 v Ganador P84 (Estadio Dallas)

Partido 94 | 2:00 p.m. | Ganador P81 v Ganador P82 (Estadio Seattle)

Martes 7 de julio 2026

Partido 95 | 2:00 p.m. | Ganador P86 v Ganador P88 (Estadio Atlanta)

Partido 96 | 2:00 p.m. | Ganador P85 v Ganador P87 (Estadio BC Place Vancouver)

Cuartos de Final

Jueves 9 de julio 2026

Partido 97 | 2:00 p.m. | Ganador P89 v Ganador P90 (Estadio Boston)

Viernes 10 de julio 2026

Partido 98 | 2:00 p.m. | Ganador P93 v Ganador P94 (Estadio Los Ángeles)

Sábado 11 de julio 2026

Partido 99 | 2:00 p.m. | Ganador P91 v Ganador P92 (Estadio Miami)

Partido 100 | 2:00 p.m. | Ganador P95 v Ganador P96 (Estadio Kansas City)

Semifinales

Martes 14 de julio 2026

Partido 101 | 2:00 p.m. | Ganador P97 v Ganador P98 (Estadio Dallas)

Miércoles 15 de julio 2026

Partido 102 | 2:00 p.m. | Ganador P99 v Ganador P100 (Estadio Atlanta)

Tercer Puesto

Sábado 18 de julio 2026

Partido 103 | 2:00 p.m. | Perdedor P101 v Perdedor P102 (Estadio Miami)

Final del Mundial 2026

Domingo 19 de julio 2026

Partido 104 | 2:00 p.m. | Ganador P101 v Ganador P102 (Estadio Nueva York / Nueva Jersey)

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