ONPE aprueba seis modelos de cédulas para las Elecciones Regionales y Municipales 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó los diseños definitivos de las cédulas de sufragio que se utilizarán en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026. La medida fue oficializada mediante la Resolución Jefatural n.° 000117-2026, publicada en el diario oficial El Peruano.

En total, se emplearán seis modelos distintos de cédulas, dependiendo de las autoridades que se elegirán en cada circunscripción. Inicialmente, la ONPE había aprobado cinco diseños el pasado 20 de junio, los cuales fueron difundidos para revisión pública sin recibir impugnaciones. Sin embargo, se incorporó un modelo adicional para las mesas donde participen ciudadanos extranjeros en elecciones municipales.

¿CÓMO SERÁN LAS CÉDULAS DE VOTACIÓN PARA LAS ERM 2026?

De acuerdo con la normativa vigente, los extranjeros que residan más de dos años continuos en un distrito, no fronterizo, pueden votar y ser elegidos en comicios municipales, siempre que estén inscritos en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Para este proceso electoral, se han habilitado 76 ciudadanos extranjeros en 46 distritos del país, quienes recibirán únicamente la cédula municipal, ya que no participan en la elección de autoridades regionales.

Las cédulas incluirán los nombres y símbolos de las organizaciones políticas, como partidos, movimientos regionales y alianzas electorales. A diferencia de procesos anteriores, no se incorporarán las fotografías de los candidatos. Además, los tipos de elección se diferenciarán por colores: amarillo para gobernadores y vicegobernadores regionales, verde claro para consejeros regionales, rosado para autoridades municipales provinciales y celeste para las distritales.

Los seis modelos aprobados corresponden a distintas combinaciones de autoridades a elegir, incluyendo cédulas para elecciones regionales, municipales o ambas. Asimismo, se contempla un diseño especial para una eventual segunda elección regional, en caso ninguna fórmula alcance el 30 % de los votos válidos. En ese escenario, la cédula solo incluirá a las dos organizaciones políticas más votadas.

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